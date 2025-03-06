Алексей Касьянов ознакомился с реализацией нацпроектов в Иглинском районе

О реализации национальных проектов говорили в Иглинском районе. Там побывал с рабочей поездкой главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Алексей Касьянов. Одно из важных направлений – модернизация по федеральному национальному проекту «Здравоохранение».

Так, за последние четыре года в Иглинском районе открыто 11 фельдшерско-акушерских пунктов. А в 2024 появилась новая подстанция скорой помощи на восемь бригад. В ее зоне ответственности – часть участка трассы М-5 «Урал», множество промышленных и социальных объектов.