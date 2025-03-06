В Уфе прошли футбольные матчи среди мальчиков до 12 лет

Детская футбольная команда «АМ-Эксперт» провела серию домашних встреч зоны Урал – Западная Сибирь. Сплоченная командная игра помогла уфимцам не только обороняться, но и забивать голы соперникам постарше. Воспитанники тренера Александра Дударева закрепились на 13-м месте во всероссийской турнирной таблице.

Дома и стены помогают. Команда «АМ-Эксперт» показала отличные результаты в домашнем матче в турнире зоны Урал – Западная Сибирь. На соревнованиях среди мальчиков до 12 лет уфимцы порадовали болельщиков динамичной игрой и яркими голами.

Команда «АМ-Эксперт» состоит из двух составов. Футболисты 2013 и 2014 годов рождения играли с соперниками постарше, но тем не менее продемонстрировали выдержку и характер на игровом поле. Каждый забитый гол для команды на вес золота, который помогает подняться вверх по турнирной таблице – это результат ежедневных тренировок и стараний.

Футбольная команда «АМ-Эксперт» и в прошлом году выступила организатором турнира по мини-футболу среди юношей в Уфе. На этот раз уфимцы сыграли футзал с командами из Сургута, Югры, Пыть-Яха, Челябинска, Медногорска и Екатеринбурга.