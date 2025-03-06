В Бирске появился музей керамики и гончарного дела

Там можно ознакомиться с историей ремесла, насчитывающего тысячи лет, с найденными артефактами и современными репликами. Посетители смогут узнать о древних техниках изготовления глиняной посуды, нанесения орнамента, об эволюции гончарного дела и даже попробовать сделать сосуд.

Собранная по крупицам история выстраивается в единую временную шкалу. И точка её отсчета начинается за несколько тысяч лет до появления самого Бирска. Конечно, настоящих, найденных на раскопках, осколков сосудов немного. Но есть точные копии горшков, начиная со времен неолита, найденных в Бирском районе. Музейное пространство организовала группа энтузиастов. Со своим проектом они выиграли грант Президентского фонда культурных инициатив.

Благодаря такому подходу можно узнать, что каждый тип изделия принадлежит определенной культуре. Есть даже своя техника нанесения орнамента. На одном из них отчетливо угадываются горы. По всей видимости, это воспоминания древнего художника-гончара об Урале. А вот вторая часть музея посвящена гончарному ремеслу уже Бирска, начиная с 18 века. С тех пор здесь начали производить не только посуду.

Третья часть посвящена гончарному ремеслу и керамике уже 20 века. И вот здесь практически все — оригиналы. В 1974 г. в городе появился пономаревский гончарный цех, где были свои ударники производства.

На одной площадке с музеем есть и студия гончарного ремесла. Здесь можно подробнее узнать о техниках обжига и росписи. И каждый желающий может попробовать сделать горшок из глины. Инструменты современные, но неизменно одно — руки, которые и создают форму. Недавно здесь прошел съезд мастеров ремесла, где обсудили тенденции современного искусства.