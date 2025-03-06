В Уфу вернулся победитель турнира «Большой шлем» по дзюдо

Сегодня в Уфу вернулся победитель международного турнира «Большой шлем» по дзюдо — Карен Галстян. Соревнования прошли в Ташкенте и собрали более двухсот дзюдоистов из 23 стран мира. Карен Галстян стал лучшим в весовой категории до 73-х килограммов. В уфимском аэропорту победителя встретили родственники, друзья и одноклубники.

Башкирского дзюдоиста Карена Галстяна не случайно встречали с таким размахом в уфимском аэропорту. Ведь это первая золотая медаль спортсмена на турнире престижной серии «Большой шлем». В прошлом году Карен был в шаге от победы, тогда он завоевал серебряную награду. На этот раз ничто не помешало ему дойти до цели.

В этот раз дзюдоист уверенно провел три встречи. В финальной схватке Галстян одержал досрочную победу, потому как соперник — Данил Лаврентьев из России — получил травму плеча и не смог выйти на татами.

Здесь собрались те, кто болел и поддерживал башкирского дзюдоиста на столь важном старте. Они следили за схватками Карена по онлайн-трансляции, верили и надеялись до последнего на его победу.