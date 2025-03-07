Синоптики Башкирии рассказали о погоде в конце недели

Согласно прогнозам синоптиков, сегодня, 7 марта, возможен небольшой снег. Ожидается умеренный юго-западный и южный ветер. Температура в течение дня составит около 0, -5°C.

В субботу, 8 марта, также прогнозируется небольшой снег. Ветер северный, умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -6, -11°C, днем будет в пределах 0, -5°C.