Жительница Башкирии убила мужа, сына и подругу

В Благовещенском районе 58-летней женщине, обвиняемой в убийстве сына, предъявлено обвинение в убийстве подруги, которое произошло 20 лет назад. Об этом сообщили в СУ СКР по РБ.

В ноябре прошлого года в селе Сидяш при ликвидации пожара в одном из частных домов было найдено тело 40-летнего мужчины. Его мать заявила, что в ходе ссоры она толкнула сына, он ударился головой и погиб, после чего она подожгла дом. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила из-за множественных ударов по голове тупым предметом, предположительно обухом топора, найденного на месте происшествия.

Известно, что женщину ранее судили за убийство своего мужа. Она убила его топором и пыталась сжечь труп.

В ходе расследования двух преступлений следователи заметили схожесть с нераскрытым делом, произошедшем 20 лет назад в соседнем селе. После изучения материалов и предъявления улик обвиняемая призналась в убийстве.

Она рассказала, что в июле 2005 года, во время застолья с 45-летней знакомой, между ними произошла ссора из-за ревности. В результате женщина нанесла несколько смертельных ударов топором своей подруге, подожгла диван и скрылась. Тело было найдено соседями, которые потушили пожар.