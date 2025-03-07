В УУНиТ состоялась встреча с женщинами из семей бойцов СВО

Я с его женой Дашей говорю: если есть возможность, пусть он со своим сыном разговаривает, а вы мне напишете, что звонил Роман и у него все хорошо, и я буду очень счастливой. И вот когда я это читаю, я самый счастливый человек на свете, потому что когда связь появится, где появится – мы не знаем. Я ему говорила, что если бы не ребенок маленький мой, доченька моя, я бы сама туда ушла. Понятно, что я на передовой не была бы, но где-то в штабе, в госпитале я бы все равно помогала. Он знал, это было мое такое желание.

Венера Камилова, старший преподаватель института права Уфимского университета науки и технологий