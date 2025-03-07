В УУНиТ состоялась встреча с женщинами из семей бойцов СВО

Гордость и большая надежда. Так отзываются сотрудницы и студентки Уфимского университета науки и технологий о своих родственниках на СВО. В преддверии Международного женского дня в вузе состоялась встреча с женщинами, чьи близкие встали на защиту Родины. В теплой обстановке они делились своими историями и задавали волнующие вопросы.

Матерям, жёнам и дочерям тех, кто сегодня стоит на страже мира в зоне специальной военной операции. В одном месте собрались женщины, чьи сердца связаны с героизмом и самоотверженностью. Одна из них – Венера Камилова, преподаватель истории.

Гордость, радость, что он состоялся как мужчина, и очень надеюсь, что еще состоится, покажет себя, что защитник, что не даст в обиду. Это очень большая гордость, я даже не могу слова найти, как описать то, что это мой сын. Хотя понимаю с каждой секундой, что все может сложиться по-другому, но я в любом случае горжусь своим ребенком.

Венера Камилова, старший преподаватель института права Уфимского университета науки и технологий

Впервые «за ленточку» Роман Камилов попал в мае 2023 года – в 26-м танковом полку он служил штурмовиком. После ранения демобилизовался, но воинский дух сохранил – восстановившись, вернулся на передовую, в танковый батальон имени Сергея Зорина. Дома бойца ждут супруга и маленький сын.

Как и все, переживали, не хотели. А кто, если не мы? Мужчина если сказал, ты его как ни отговаривай, он все равно пойдет. Вот если он захотел пойти туда – он пойдет. Там же свои братья, боевые товарищи, с которыми ты проходишь определенный путь, которым ты доверяешь, которые тебя не оставят в трудную минуту. То есть, если ты будешь ранен, тебя вытащат обязательно.

Роман Камилов, участник СВО, боец танкового батальона им. Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан»
Фото №1 - В УУНиТ состоялась встреча с женщинами из семей бойцов СВО

По словам матери, Роман бы не смог остаться в стороне. По возможности старается выходить на связь. Знает, что его прикрывает крепкий тыл.

Я с его женой Дашей говорю: если есть возможность, пусть он со своим сыном разговаривает, а вы мне напишете, что звонил Роман и у него все хорошо, и я буду очень счастливой. И вот когда я это читаю, я самый счастливый человек на свете, потому что когда связь появится, где появится – мы не знаем. Я ему говорила, что если бы не ребенок маленький мой, доченька моя, я бы сама туда ушла. Понятно, что я на передовой не была бы, но где-то в штабе, в госпитале я бы все равно помогала. Он знал, это было мое такое желание.

Венера Камилова, старший преподаватель института права Уфимского университета науки и технологий

Это еще раз подтверждает, что сердца женщин полны заботы. Их надежды нашли отклик у руководства вуза, его представители поздравили прекрасную половину с наступающим праздником, разделили их переживания, оказали необходимую поддержку.

Мы встретились, поговорили, выслушали предложения. Рассказали о тех мерах поддержки, которые в университете мы оказываем. У нас единовременная выплата материальной помощи – 40 тысяч рублей, по заявлению сотрудниц мы производим выплаты. Кроме того, есть и другие меры поддержки, которые реализуются через профком сотрудников, через наши службы, в том числе психологические службы.

Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий

Бойцы и их родные ощущают помощь республики. Подтверждение тому – решение Главы Башкортостана объявить 2025-й Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Реализуются новые программы, а помощь продолжат оказывать на всех уровнях – от медицинской и психологической до социальной и материальной.

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