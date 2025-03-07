В УУНиТ состоялась встреча с женщинами из семей бойцов СВО

Гордость и большая
надежда. Так отзываются сотрудницы и студентки Уфимского университета науки и
технологий о своих родственниках на СВО. В преддверии Международного женского
дня в вузе состоялась встреча с женщинами, чьи близкие встали на защиту Родины.
В теплой обстановке они делились своими историями и задавали волнующие вопросы.
Матерям, жёнам и дочерям
тех, кто сегодня стоит на страже мира в зоне специальной военной операции. В
одном месте собрались женщины, чьи сердца связаны с героизмом и самоотверженностью.
Одна из них – Венера Камилова, преподаватель истории.
Гордость,
радость, что он состоялся как мужчина, и очень надеюсь, что еще состоится,
покажет себя, что защитник, что не даст в обиду. Это очень большая гордость, я
даже не могу слова найти, как описать то, что это мой сын. Хотя понимаю с
каждой секундой, что все может сложиться по-другому, но я в любом случае
горжусь своим ребенком.Венера Камилова, старший преподаватель института права Уфимского университета науки и технологий
Впервые «за ленточку»
Роман Камилов попал в мае 2023 года – в 26-м танковом полку он служил штурмовиком.
После ранения демобилизовался, но воинский дух сохранил – восстановившись,
вернулся на передовую, в танковый батальон имени Сергея Зорина. Дома бойца ждут
супруга и маленький сын.
Как
и все, переживали, не хотели. А кто, если не мы? Мужчина если сказал, ты его
как ни отговаривай, он все равно пойдет. Вот если он захотел пойти туда – он
пойдет. Там же свои братья, боевые товарищи, с которыми ты проходишь
определенный путь, которым ты доверяешь, которые тебя не оставят в трудную
минуту. То есть, если ты будешь ранен, тебя вытащат обязательно.Роман Камилов, участник СВО, боец танкового батальона им. Сергея Зорина мотострелкового полка «Башкортостан»
По словам матери, Роман
бы не смог остаться в стороне. По возможности старается выходить на связь. Знает,
что его прикрывает крепкий тыл.
Я
с его женой Дашей говорю: если есть возможность, пусть он со своим сыном
разговаривает, а вы мне напишете, что звонил Роман и у него все хорошо, и я
буду очень счастливой. И вот когда я это читаю, я самый счастливый человек на
свете, потому что когда связь появится, где появится – мы не знаем. Я ему
говорила, что если бы не ребенок маленький мой, доченька моя, я бы сама туда
ушла. Понятно, что я на передовой не была бы, но где-то в штабе, в госпитале я
бы все равно помогала. Он знал, это было мое такое желание.Венера Камилова, старший преподаватель института права Уфимского университета науки и технологий
Это еще раз подтверждает,
что сердца женщин полны заботы. Их надежды нашли отклик у руководства вуза, его
представители поздравили прекрасную половину с наступающим праздником, разделили
их переживания, оказали необходимую поддержку.
Мы
встретились, поговорили, выслушали предложения. Рассказали о тех мерах
поддержки, которые в университете мы оказываем. У нас единовременная выплата
материальной помощи – 40 тысяч рублей, по заявлению сотрудниц мы производим
выплаты. Кроме того, есть и другие меры поддержки, которые реализуются через
профком сотрудников, через наши службы, в том числе психологические службы.Вадим Захаров, ректор Уфимского университета науки и технологий
Бойцы и их родные
ощущают помощь республики. Подтверждение тому – решение Главы Башкортостана
объявить 2025-й Годом поддержки участников СВО и членов их семей. Реализуются
новые программы, а помощь продолжат оказывать на всех уровнях – от медицинской
и психологической до социальной и материальной.