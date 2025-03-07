В Уфе работник получил тяжёлые травмы из-за нарушения правил безопасности

В Уфе на нефтяном предприятии пострадал работник из-за нарушения правил безопасности. По данным прокуратуры, уголовное дело передано в суд.

Фото №1 - В Уфе работник получил тяжёлые травмы из-за нарушения правил безопасности

Следствие установило, что в мае 2024 года старший оператор нарушил технологический  регламент и инструкции при подготовке к капитальному ремонту установки по переработки бензиновых фракций нефти. Это привело к утечке бензина и образованию взрывоопасной смеси, что вызвало воспламенение. В результате происшествия машинист технологических насосов получил серьезные ожоги головы и тела.

Сейчас уголовное дело передано в суд.

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