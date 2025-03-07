В Башкирии учитель смотрел на уроке видео для взрослых

Под Нефтекамском учитель смотрел на уроке видео для взрослых. О случившемся рассказали ученики-очевидцы.

6 марта учитель физики и технологии подключил проектор к компьютеру, чтобы провести урок у семиклассников. Мужчина дал ребятам занятие, а сам включил видео для взрослых, которое отобразилось и на проекторе перед детьми. Семиклассники успели снять происходящее и выложить в интернет.