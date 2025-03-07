В Башкирии бизнесвумен обманула жителей на 300 млн рублей

Обман на 300 миллионов рублей. В Башкортостане задержали подозреваемую в мошенничестве. По предварительной версии, индивидуальный предприниматель несколько лет использовала различные криминальные схемы для хищения денег у жителей республики. Она входила в доверие к людям и под разными предлогами убеждала вложиться в строительный бизнес или другой прибыльный проект.
Злоумышленница предлагала взять кредит. Небольшую часть суммы возвращала потерпевшим, оставшуюся забирала себе, обещая, что в дальнейшем сама выплатит заем. Женщина даже нотариально оформляла обязательства о намерении погашать кредит. Но не сдерживала обещания. Общий ущерб превышает 300 миллионов рублей. Год назад злоумышленница сменила фамилию и отчество.