В Башкирии бизнесвумен обманула жителей на 300 млн рублей

Обман на 300 миллионов рублей. В Башкортостане задержали подозреваемую в мошенничестве. По предварительной версии, индивидуальный предприниматель несколько лет использовала различные криминальные схемы для хищения денег у жителей республики. Она входила в доверие к людям и под разными предлогами убеждала вложиться в строительный бизнес или другой прибыльный проект.