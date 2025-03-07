В Уфе прошёл приём граждан по вопросам газификации

Тематическая встреча прошла в региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия». На вопросы граждан из разных районов республики ответили представители «Газпром межрегионгаз Уфа», регионального Минстроя, Роскадастра, а также главы муниципалитетов.

Уровень газификации в республике сейчас составляет 86 процентов. В Башкортостане действует ряд поддерживающих программ, как региональных, так и инвестиционных по линии «Газпрома».