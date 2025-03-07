В Башдраме готовятся к премьере спектакля «Дядя Ваня»

В Башкирском драмтеатре им. Мажита Гафури готовятся к премьере нового спектакля «Дядя Ваня» по произведению Антона Чехова. Об этом говорили на пресс-конференции. Режиссером выступил Степан Пектеев из Санкт-Петербурга.

«Дядя Ваня» – одна из самых популярных постановок в мире, которую ставят так же часто, как и шекспировского «Гамлета». Особенность нынешнего спектакля в том, что режиссер поставил его на башкирском языке в Уфе, а в Марий-Эл – на марийском. Ближе к лету оба коллектива объединятся для участия на фестивалях.