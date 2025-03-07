В Уфе проходит первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

В Уфимском Дворце Борьбы, который Глава Башкортостана Радий Хабиров назвал одним из лучших спортивных комплексов в стране, проходит первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова. Спортсмены определяют лучших в 11-ти весовых категориях.

Соревнования проходят во Дворце борьбы. В турнире выступают 19 представителей Башкортостана. За поединками второго соревновательного дня наблюдали родители Максима Серафимова, именитые наставники и олимпийские чемпионы.

Эти соревнования — отборочные на первенство мира и Европы среди юниоров до 21 года. За всеми поединками наблюдал старший тренер юниорской сборной страны Николай Монов.