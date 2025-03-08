В Башкирии пожар унес жизнь 35-летнего мужчины

В Башкирии произошла трагедия, в результате которой погиб 35-летний мужчина. Пожар вспыхнул в одной из квартир села Серафимовское Туймазинского района, где загорелся матрас.

По информации МЧС, огонь был потушен до прибытия пожарных. Сотрудник управляющей компании смог эвакуировать мужчину, однако он получил ожоги, несовместимые с жизнью, и скончался. Еще 17 человек, среди которых двое детей, смогли покинуть здание самостоятельно.