ВК «Динамо-Урал» уступил «Зениту» перед плей-офф

Уфимская волейбольная команда «Динамо-Урал» завершила регулярный чемпионат Суперлиги домашним матчем с казанским «Зенитом». Обе команды уже не решали турнирных задач: казанцы гарантированно стали первыми, а «Динамо-Урал» занял седьмую строчку.

Тем не менее наставники обоих коллективов выставили сильнейшие составы. В результате гости одержали уверенную победу в трех партиях. В первом раунде плей-офф уфимцы сыграют против «Факела Ямала», 11 марта команды в Новом Уренгое, а 15-го в столице Башкортостана.

Тяжело подвести итоги сегодняшнего матча. Многие вещи просто не получались. У нас были какие-то провалы. Не знаю, с чем связано. Но имеем, что имеем.

Андрей Сурмачевский, доигровщик ВК «Динамо-Урал»
Волна
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