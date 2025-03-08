ВК «Динамо-Урал» уступил «Зениту» перед плей-офф

Уфимская волейбольная команда «Динамо-Урал» завершила регулярный чемпионат Суперлиги домашним матчем с казанским «Зенитом». Обе команды уже не решали турнирных задач: казанцы гарантированно стали первыми, а «Динамо-Урал» занял седьмую строчку.

Тем не менее наставники обоих коллективов выставили сильнейшие составы. В результате гости одержали уверенную победу в трех партиях. В первом раунде плей-офф уфимцы сыграют против «Факела Ямала», 11 марта команды в Новом Уренгое, а 15-го в столице Башкортостана.