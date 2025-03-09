В Башкирии ожидается потепление до +2°C

Сегодня, 9 марта, ночью местами возможен небольшой снег. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха колеблется от -9 до -14°C, при прояснениях понизится до -16, -21°C. Днем прогнозируются снегопады, метели и образование гололеда. Ветер сменит направление на юго-западный, местами с порывами. Температура в течение дня останется в пределах 0, -5°C.