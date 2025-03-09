В Башкирии за сутки выявили более 1300 нарушений ПДД

В Башкирии в ходе операции «Трезвый водитель» за сутки задержали 73 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Также инспекторы ДПС пресекли более 1300 нарушений правил дорожного движения.

Фото №1 - В Башкирии за сутки выявили более 1300 нарушений ПДД

Главный госавтоинспектор региона Владимир Севастьянов отметил, что 7 из задержанных могут столкнуться с уголовной ответственностью за повторное пьяное вождение.

Напомним, сообщить о грубых нарушениях ПДД водителями или пешеходами можно по телефону горячей линии МВД по РБ: 8 (347) 279 32 92 или в чат-бот Госавтоинспекции: @GIBDDRB_02bot.

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