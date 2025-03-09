Уфимские врачи прооперировали подростка со сложной травмой голени

В Уфе хирурги детской больницы №17 провели операцию на голени 15-летнему подростку, который получил серьезную травму во время катания с горки. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

В травмпункте пациенту наложили гипс для фиксации всех отломков кости. На стационарном лечении ему сделали скелетное вытяжение и установили интрамедуллярный стержень. Этот метод позволил минимизировать повреждения, ускорить восстановление и снизить риск инфекции.

Благодаря профессионализму врачей, уже через несколько дней после операции подросток мог постепенно нагружать ногу. Через 12 дней его выписали из больницы и сейчас он находится под амбулаторным наблюдением врачей.