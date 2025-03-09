«Они просто ангелы»: как женщины из Башкирии несут службу в зоне СВО

Женщины уже давно не только хранительницы домашнего очага. Наравне с мужчинами они достигают успехов в самых разных профессиях, а сегодня храбро выполняют задачи и в зоне СВО. Взять хотя бы девушек из медицинской роты мотострелкового полка «Башкортостан». В одном строю с ними и повара, которые ежедневно готовят горячие блюда для военнослужащих. Все они отправились на Донбасс по зову сердца, а кто-то даже нашел за ленточкой любовь всей своей жизни. О тех, кто окружает бойцов домашним теплом и заботой, – репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.
На гражданке в Башкортостане повар с позывным «Шеф» занималась сельским хозяйством, была успешным предпринимателем, владела магазином. Но два года назад приняла решение отправиться на СВО, чтобы поддержать бойцов. Пусть не с автоматом в руках, а с половником, но своей цели добилась. Её блюда, приготовленные с душой и любовью, придают солдатам сил, и они быстрее идут на поправку. Шеф работает в военном госпитале.
Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так и получилось. На СВО женщина нашла свою любовь. Боец с позывным «Ассы», попробовав блюда от «Шефа», влюбился и сделал предложение. Сейчас они муж и жена и во всем поддерживают друг друга. Но на 8 Марта поздравлял не только ее.
Среди тех, кого в праздник окружили заботой, была и медсестра стоматологического кабинета. Контракт с Минобороны она подписала два года назад, но скрывала это от родственников до самой отправки. Вместе с врачом, по совместительству челюстно-лицевым хирургом, помогает бойцам не только при острой зубной боли: они также извлекают осколки из головы и шеи. А сам кабинет по укомплектованности не уступает уфимским стоматологическим поликлиникам.
Встать на ноги раненым бойцам помогает и врач с позывным «Фиби». 15 лет она проработала анестезиологом в реанимации. Тактической медицине обучилась на боевом слаживании. На СВО отправилась спасать своих земляков.
За два года многое повидала и «Колибри». Чаще всего к ней поступают бойцы с осколочными ранениями. Своих пациентов сопровождает до самой выписки. И даже в праздник провела на медицинском посту.
К такому режиму привыкла и «Юла». Сама из Самары, но после подписания контракта с Минобороны России попала в медроту полка «Башкортостан». И ни разу не пожалела об этом.
Не только для бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», но и для военнослужащих из других подразделений наши врачи стали настоящими ангелами-хранителями. Они спасли сотни жизней здесь, в зоне СВО. По словам солдат, даже их доброе слово помогает скорее поправиться после тяжёлых ранений.
В честь праздника сослуживцы приготовили прекрасной половине своего коллектива не только праздничный стол, но и концертную программу. Собирать всех в одном месте пришлось по рации. Пусть ненадолго, но женщины в праздник забыли о службе и вновь почувствовали себя хрупкими и нежными, хоть и с сильным характером.