«Они просто ангелы»: как женщины из Башкирии несут службу в зоне СВО

Женщины уже давно не только хранительницы домашнего очага. Наравне с мужчинами они достигают успехов в самых разных профессиях, а сегодня храбро выполняют задачи и в зоне СВО. Взять хотя бы девушек из медицинской роты мотострелкового полка «Башкортостан». В одном строю с ними и повара, которые ежедневно готовят горячие блюда для военнослужащих. Все они отправились на Донбасс по зову сердца, а кто-то даже нашел за ленточкой любовь всей своей жизни. О тех, кто окружает бойцов домашним теплом и заботой, – репортаж нашего военного корреспондента Азата Садреева.

На гражданке в Башкортостане повар с позывным «Шеф» занималась сельским хозяйством, была успешным предпринимателем, владела магазином. Но два года назад приняла решение отправиться на СВО, чтобы поддержать бойцов. Пусть не с автоматом в руках, а с половником, но своей цели добилась. Её блюда, приготовленные с душой и любовью, придают солдатам сил, и они быстрее идут на поправку. Шеф работает в военном госпитале.

У нас башкирский полк, поэтому все ребята любят домашнюю лапшу, которую готовят у нас на родине наши дорогие земляки. Они даже готовы ее каждый день кушать. Не борщи, а именно суп с домашней лапшой. Ну и для разнообразия всё остальное. позывной «Шеф»

Говорят, путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Так и получилось. На СВО женщина нашла свою любовь. Боец с позывным «Ассы», попробовав блюда от «Шефа», влюбился и сделал предложение. Сейчас они муж и жена и во всем поддерживают друг друга. Но на 8 Марта поздравлял не только ее.

На 8 Марта будем делать сюрприз, столы накрывать, поздравлять. В том году тоже так делали, в этот раз постараемся, чтобы прошло еще лучше. позывной «Ассы»

Среди тех, кого в праздник окружили заботой, была и медсестра стоматологического кабинета. Контракт с Минобороны она подписала два года назад, но скрывала это от родственников до самой отправки. Вместе с врачом, по совместительству челюстно-лицевым хирургом, помогает бойцам не только при острой зубной боли: они также извлекают осколки из головы и шеи. А сам кабинет по укомплектованности не уступает уфимским стоматологическим поликлиникам.

Здесь всё делаем по острой боли, показываем помощь. И не только бойцам нашего полка. С близлежащих подразделений тоже приезжают, кто может. Никому не отказываем. Башкирия полностью снабдила нас всем необходимым оборудованием. Также предоставила на базе «Газели» установку. Весь перевязочный материал, все инструменты, все расходники полностью укомплектованы. позывной «Гость»

Встать на ноги раненым бойцам помогает и врач с позывным «Фиби». 15 лет она проработала анестезиологом в реанимации. Тактической медицине обучилась на боевом слаживании. На СВО отправилась спасать своих земляков.

Знаете, я родилась и выросла в Республике Башкортостан. И я этому безгранично рада. Потому что для меня это лучшая республика. Лучшие люди. Мы чуточку добрее. Чуточку доброжелательнее. Где-то дерзкие, тоже чуточку. Но мы вот такие, мы особенные. Здесь, на фронте, башкиры реально выделяются. Мы такие слегка безбашенные, но нам это не мешает, а наоборот, придаёт храбрости. позывной «Фиби»

Они ухаживают за нами как за родными, они просто ангелы. Спасибо им большое за работу. Хочу также поздравить свою маму, сестру, свою любимую девушку с этим прекрасным праздником. позывной «Морпех»

За два года многое повидала и «Колибри». Чаще всего к ней поступают бойцы с осколочными ранениями. Своих пациентов сопровождает до самой выписки. И даже в праздник провела на медицинском посту.

Это хоть и праздник, но и на гражданке так было. Новый год, день рождения или другой праздник – ты всегда работаешь. Медицина – это одна из таких сфер, где мы работаем круглосуточно. позывной «Колибри»

К такому режиму привыкла и «Юла». Сама из Самары, но после подписания контракта с Минобороны России попала в медроту полка «Башкортостан». И ни разу не пожалела об этом.

Я очень рада. С такими сотрудниками, добрыми и отзывчивыми, я столкнулась впервые. Это очень добрый народ. Всегда поддержат, всегда помогут. позывной «Юла»

Не только для бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», но и для военнослужащих из других подразделений наши врачи стали настоящими ангелами-хранителями. Они спасли сотни жизней здесь, в зоне СВО. По словам солдат, даже их доброе слово помогает скорее поправиться после тяжёлых ранений.