Крановщицы, спасатели и бизнесвумен: истории сильных женщин из Башкирии

Представительницы прекрасного пола берутся за любую работу и выполняют ее на самом высоком уровне. Причем порой в буквальном смысле. Наша коллега, например, не только гримирует телеведущих, но и ловко управляет башенным краном.
10 минут по лестнице – и она на рабочем месте, которое находится на уровне 25 этажа. С высоты птичьего полёта хрупкая на первый взгляд, но окрылённая любовью к своей работе. Ирина Санникова уже более 10 лет строит жилые здания и другие объекты. Свой первый рабочий день в качестве крановщика помнит до сих пор.
Сейчас краны уже меньше шатаются, и чувствуешь себя безопаснее, говорит Ирина. Хотя страх высоты девушка переборола уже давно.
Не только украшает облик города новыми высотками, но и преображает телеведущих. Ирина – наша коллега, более двух лет работает на телеканале БСТ гримёром. По первому образованию она художник оформительских работ.
К красоте всегда тянулась и Елена Кудашова. Долгие годы предприниматель из Краснокамского района выращивает цветы. Сначала делала это в домашних условиях, а позже благодаря господдержке превратила любимое дело в бизнес. На средства, полученные по программе предоставления адресной помощи по социальному контракту, девушка построила теплицу.
А вот Илюса Валеева цветов не выращивает, но тоже делает жизнь окружающих краше. 11-й год она работает дворником в одном из уфимских ЖЭУ. И даже в Международный женский день принимала поздравления на рабочем месте. Как и диспетчеры Управления гражданской защиты. Праздники для них всегда проходят напряжённо.
Конечно, не профессия, но тоже нелегкий труд – воспитывать детей. А когда их семеро, это уже серьезное достижение. В самом начале супружеской жизни Анастасия Дерябина и не думала, что станет многодетной матерью, но любовь к детям сделала своё дело. Обладательница медали «Материнская слава» ничуть не жалеет, что посвятила себя детям. Как и другие героини, выбравшие свой жизненный путь и профессию. Главное, что каждая из них своим трудом приносит пользу обществу и вносит вклад в развитие республики.