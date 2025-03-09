Крановщицы, спасатели и бизнесвумен: истории сильных женщин из Башкирии

Представительницы прекрасного пола берутся за любую работу и выполняют ее на самом высоком уровне. Причем порой в буквальном смысле. Наша коллега, например, не только гримирует телеведущих, но и ловко управляет башенным краном.

10 минут по лестнице – и она на рабочем месте, которое находится на уровне 25 этажа. С высоты птичьего полёта хрупкая на первый взгляд, но окрылённая любовью к своей работе. Ирина Санникова уже более 10 лет строит жилые здания и другие объекты. Свой первый рабочий день в качестве крановщика помнит до сих пор.

Самый первый день на работе – это уже когда меня оставили самой управлять башенным краном. Тогда краны были на рельсах, и приходилось, чтобы что-то куда-то передвинуть, проехать промежуток. И это было страшно, со слезами, потому что весь кран шатался. Ирина Санникова, машинист башенного крана

Сейчас краны уже меньше шатаются, и чувствуешь себя безопаснее, говорит Ирина. Хотя страх высоты девушка переборола уже давно.

Они сами очень смелые, и для них, мне кажется, это уже привычное дело. То есть мы на них смотрим, иногда думаем, как же девушка так может на кран каждый день подниматься, это все-таки под 69-90 метров, но тем не менее они с этим очень легко справляются. Максим Фролов, мастер по кровле

Не только украшает облик города новыми высотками, но и преображает телеведущих. Ирина – наша коллега, более двух лет работает на телеканале БСТ гримёром. По первому образованию она художник оформительских работ.

Мое первое образование – это художник оформительских работ. Мне пришлось некоторое время думать, кем бы я хотела быть. Ну и параллельно я уже вошла в эту профессию – машинист башенного крана, я работала. И со временем я поняла, что хочу стать визажистом. Больше тянулась к красоте, к искусству, делать прически, макияж. Начала совмещать. Ирина Санникова, гримёр телеканала БСТ

К красоте всегда тянулась и Елена Кудашова. Долгие годы предприниматель из Краснокамского района выращивает цветы. Сначала делала это в домашних условиях, а позже благодаря господдержке превратила любимое дело в бизнес. На средства, полученные по программе предоставления адресной помощи по социальному контракту, девушка построила теплицу.

А вот Илюса Валеева цветов не выращивает, но тоже делает жизнь окружающих краше. 11-й год она работает дворником в одном из уфимских ЖЭУ. И даже в Международный женский день принимала поздравления на рабочем месте. Как и диспетчеры Управления гражданской защиты. Праздники для них всегда проходят напряжённо.