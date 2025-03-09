Новый госкомитет и вторая очередь кампуса: как развивается наука Башкирии

В Башкортостане заложили символический камень в основание второй очереди Межвузовского кампуса. Долгое время там шли подготовительные работы площадки, и вот теперь приступают к организации фундамента. Опять же символично, что на неделе Радий Хабиров объявил и о создании нового Госкомитета по науке и высшему образованию. Ведомство будет заниматься вопросами интеграции достижений учёных в систему экономики. А ведь именно кампус станет основной этих самых достижений. О переходе науки Башкортостана на принципиально-новый уровень – в нашем сюжете.

Вместе с камнем в основание будущего комплекса власти заложили и фундамент принципиально новой системы образования. Вторая очередь Межвузовского кампуса – это семь башен, самая высокая из которых – 29 этажей. Львиная доля отводится под жилые корпуса. Но и под науку – лаборатории и учебные модули – здесь тоже будет достаточно места. В кампусе студенты будут жить, учиться и находить работодателей.

Вообще это фундаментальное, я бы сказал, изменение в инфраструктуре высшей школы республики, потому что сразу почти 4,5 тыс. студенческих мест появляется. При этом это не просто общежитие в обычном понимании, это, по сути, студенческие гостиничные места. Самое главное, формируется студенческая среда: здесь и театр, здесь стадион, здесь все возможности, чтобы жить комфортно студентам. Важно, что здесь же и первая очередь кампуса, где есть и коворкинги, и стартапы. То есть, в принципе, молодой человек, поступив сюда, получает всё необходимое для качественной учёбы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Задачу создать кампусы мирового уровня четыре года назад поставил Президент страны. Башкортостан одним из первых включился в эту работу, войдя в число пилотных регионов. К слову, проект республики признали лучшим. Уфимский кампус не просто функционален, но и станет настоящим украшением города за счет стильного внешнего вида.

Огромные слова благодарности руководству Республики Башкортостан, Радию Фаритовичу лично за решение, принятое три года назад, о выборе площадки под будущий кампус. Действительно, Башкортостан был среди первых победителей, и это первый регион, в котором завершилось строительство одного из этапов, который уже целый год функционирует успешно – здания IQ-парка, которое находится позади нас. Айрат Гатиятов, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации

В IQ-парке уже работают с десяток лабораторий, в которых башкирские учёные совершают открытия. Например, недавнее достижение коллектива БГМУ. Они вывели молекулу, которая поможет в создании антидепрессантов нового вида. Компонент уже начали испытывать на подопытных животных.

Путь создания лекарства небыстрый. Прежде чем молекула станет лекарственным препаратом, может уйти 10 лет и больше. Такие проекты требует долгосрочной поддержки. Поэтому логично, что в Башкортостане создали новый Госкомитет по науке и высшему образованию, который будет курировать передовые исследования.

Через развитие науки регион намерен не только сохранить интеллектуальное лидерство в ПФО, но и стать центром притяжения для талантливых исследователей со всей страны. Реформа регионального образования отражает комплексный подход к вызовам времени – от импортозамещения до технологического суверенитета. Причем главное – не просто исследования, но и внедрение их в производство.

Мы неоднократно говорили, что связываем развитие экономики с более глубокой кооперацией с достижениями науки. Для этого нам нужен самостоятельный орган, который будет за это отвечать. Объем работы очень большой. 15 марта состоится защита трех заявок наших вузов на «Приоритет 2030», это дает толчок развитию научных исследований, это хорошее федеральное финансирование. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Перед башкирскими учёными всё больше возможностей для открытий. И, что немаловажно, всё больше возможностей внутри региона для выпускников, которые решают, куда идти учиться. Недаром в Башкортостане взяли курс на поддержку молодых исследователей через стипендиальные программы и грантовые конкурсы. Образованный по инициативе Радия Хабирова новый госкомитет позволит усилить эту работу. Ну а кампус как трамплин станет мощной стартовой площадкой.