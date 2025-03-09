Новый госкомитет и вторая очередь кампуса: как развивается наука Башкирии

В Башкортостане заложили символический камень в основание второй очереди Межвузовского кампуса. Долгое время там шли подготовительные работы площадки, и вот теперь приступают к организации фундамента. Опять же символично, что на неделе Радий Хабиров объявил и о создании нового Госкомитета по науке и высшему образованию. Ведомство будет заниматься вопросами интеграции достижений учёных в систему экономики. А ведь именно кампус станет основной этих самых достижений. О переходе науки Башкортостана на принципиально-новый уровень – в нашем сюжете.
Вместе с камнем в основание будущего комплекса власти заложили и фундамент принципиально новой системы образования. Вторая очередь Межвузовского кампуса – это семь башен, самая высокая из которых – 29 этажей. Львиная доля отводится под жилые корпуса. Но и под науку – лаборатории и учебные модули – здесь тоже будет достаточно места. В кампусе студенты будут жить, учиться и находить работодателей.
Задачу создать кампусы мирового уровня четыре года назад поставил Президент страны. Башкортостан одним из первых включился в эту работу, войдя в число пилотных регионов. К слову, проект республики признали лучшим. Уфимский кампус не просто функционален, но и станет настоящим украшением города за счет стильного внешнего вида.
В IQ-парке уже работают с десяток лабораторий, в которых башкирские учёные совершают открытия. Например, недавнее достижение коллектива БГМУ. Они вывели молекулу, которая поможет в создании антидепрессантов нового вида. Компонент уже начали испытывать на подопытных животных.
Путь создания лекарства небыстрый. Прежде чем молекула станет лекарственным препаратом, может уйти 10 лет и больше. Такие проекты требует долгосрочной поддержки. Поэтому логично, что в Башкортостане создали новый Госкомитет по науке и высшему образованию, который будет курировать передовые исследования.
Через развитие науки регион намерен не только сохранить интеллектуальное лидерство в ПФО, но и стать центром притяжения для талантливых исследователей со всей страны. Реформа регионального образования отражает комплексный подход к вызовам времени – от импортозамещения до технологического суверенитета. Причем главное – не просто исследования, но и внедрение их в производство.
Перед башкирскими учёными всё больше возможностей для открытий. И, что немаловажно, всё больше возможностей внутри региона для выпускников, которые решают, куда идти учиться. Недаром в Башкортостане взяли курс на поддержку молодых исследователей через стипендиальные программы и грантовые конкурсы. Образованный по инициативе Радия Хабирова новый госкомитет позволит усилить эту работу. Ну а кампус как трамплин станет мощной стартовой площадкой.
С высоты птичьего полета площадка выглядит как огромный круг. Теперь уже официально власти дали старт строительству основного ансамбля зданий вместе со стилобатом, которые объединит их в единую композицию. Причем, как было отмечено, у строителей очень жесткие рамки. Стройку века должны завершить в рекордно короткие сроки – всего за два года.