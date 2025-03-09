Из Уфы увеличат количество рейсов в Ереван

А вот где сейчас тепло, так это в Армении. Из Уфы увеличат количество рейсов в Ереван. В летний период планируется, что самолёты из башкирской столицы будут отправляться в зарубежную страну два раза в неделю. Сейчас борт летает только по средам. Жители республики всё чаще выбирают Армению как место для путешествий.

Одна из древнейших стран мира... Горы пронизывающие облака... Люди, открывающие свои сердца... Храмы с тысячелетней историей... Но обо всём по порядку. Вернёмся немного назад.

Армянское гостеприимство начинается ещё в Уфе. Между вами и этими видами всего три часа полёта. Рейс Уфа – Ереван Armenian Airlaines. Еженедельно по средам из башкирской столицы самолёт отправляется в одну из красивейших стран мира. И чтобы путешественники не потратили ни минуты впустую, пунктуальность рейсов и комфорт авиакомпания ставит в приоритет.

Уже летом количество рейсов в Ереван будет увеличено. Два вылета в неделю. Это связано с ростом пассажиропотока. В последние годы всё больше людей выбирают Армению как место для отдыха или пересадочный пункт.

Стоимость билетов – от 6155 рублей. Но периодически появляются и спецпредложения. В Армению можно отправиться и на горнолыжные курорты. Снаряжение также в целости и сохранности прилетит вместе с вами. Рейс из Уфы отправляется в удобное время – в 21:55. А уже утром следующего дня можно отправиться исследовать Ереван. А там есть на что посмотреть. И, конечно, путешественникам открыта вся страна. Это горы, озёра, храмы. Природа удивительной красоты.