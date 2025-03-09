А вот где сейчас тепло, так это в Армении. Из Уфы увеличат количество рейсов в Ереван. В летний период планируется, что самолёты из башкирской столицы будут отправляться в зарубежную страну два раза в неделю. Сейчас борт летает только по средам. Жители республики всё чаще выбирают Армению как место для путешествий.
Одна из древнейших стран мира... Горы пронизывающие облака... Люди, открывающие свои сердца... Храмы с тысячелетней историей... Но обо всём по порядку. Вернёмся немного назад.
Армянское гостеприимство начинается ещё в Уфе. Между вами и этими видами всего три часа полёта. Рейс Уфа – Ереван Armenian Airlaines. Еженедельно по средам из башкирской столицы самолёт отправляется в одну из красивейших стран мира. И чтобы путешественники не потратили ни минуты впустую, пунктуальность рейсов и комфорт авиакомпания ставит в приоритет.
Уже летом количество рейсов в Ереван будет увеличено. Два вылета в неделю. Это связано с ростом пассажиропотока. В последние годы всё больше людей выбирают Армению как место для отдыха или пересадочный пункт.
Стоимость билетов – от 6155 рублей. Но периодически появляются и спецпредложения. В Армению можно отправиться и на горнолыжные курорты. Снаряжение также в целости и сохранности прилетит вместе с вами. Рейс из Уфы отправляется в удобное время – в 21:55. А уже утром следующего дня можно отправиться исследовать Ереван. А там есть на что посмотреть. И, конечно, путешественникам открыта вся страна. Это горы, озёра, храмы. Природа удивительной красоты.
Фраза, перевод которой со всех языков мира можно понять по одной улыбке. Армения хоть и небольшая страна, но за одну поездку вы не охватите и половины. И в вашем сердце для неё точно найдётся место. А уже в воздухе вы почувствуете, что Армения словно не хочет отпускать, приковывая взгляд к величественному Арарату. И глядя на это, невозможно не пообещать вернуться сюда снова. Впереди три часа полёта. Есть время вспомнить всё то, что делает Армению тёплой даже в холодное время года.