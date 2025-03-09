Телеканал БСТ запускает передачу «Территория счастья»

Больше экспертов и больше общения с аудиторией. Программа телеканала БСТ «Счастливый час» будет выходить в новом формате и с новым названием – «Территория счастья». Пять дней в неделю в эфире на русском и башкирском языках будут разбирать самые волнующие и интересные темы. Здоровье, образование, бизнес, культура и многое другое. У зрителей будет возможность пообщаться с экспертами и задать свои вопросы. А еще получить подарки.

Последние приготовления. Работники студии дорабатывают финальные штрихи с освещением и декорациями. Новая передача требует и нового оформления. Все должно быть в едином гармоничном стиле. На его подбор, кстати, ушло немало времени. Рассматривались разные варианты, прорабатывались все детали.

И, конечно же, яркими будут ведущие. Их, к слову, десять: по пять будут вести передачу на русском и башкирском языках. Каждый день будет посвящен какой-то определенной тематике: семья, обучение и развитие своего дела, культура и искусство, здоровье и медицина, психология и духовное развитие. Перед запуском передачи с каждой ведущей по отдельности репетируются проходки, индивидуальные текстовые подводки.

На русском языке передача называется «Территория счастья» и будет выходить днем в 12:30. А на башкирском – «Бэхет иле» в эфире в 14:00. Вопросы, которые будут разбираться, будут полезны широкой аудитории.

Новая передача – совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Территория счастья». Каждый день в прямом эфире зрителей будут ждать полезные советы от экспертов. Причем в студии будут гости не только регионального, но и федерального уровня. Таким образом, дневной телеканал поднимается на новую ступень.