Телеканал БСТ запускает передачу «Территория счастья»

Больше экспертов и больше общения с аудиторией. Программа телеканала БСТ «Счастливый час» будет выходить в новом формате и с новым названием – «Территория счастья». Пять дней в неделю в эфире на русском и башкирском языках будут разбирать самые волнующие и интересные темы. Здоровье, образование, бизнес, культура и многое другое. У зрителей будет возможность пообщаться с экспертами и задать свои вопросы. А еще получить подарки.
Последние приготовления. Работники студии дорабатывают финальные штрихи с освещением и декорациями. Новая передача требует и нового оформления. Все должно быть в едином гармоничном стиле. На его подбор, кстати, ушло немало времени. Рассматривались разные варианты, прорабатывались все детали.
И, конечно же, яркими будут ведущие. Их, к слову, десять: по пять будут вести передачу на русском и башкирском языках. Каждый день будет посвящен какой-то определенной тематике: семья, обучение и развитие своего дела, культура и искусство, здоровье и медицина, психология и духовное развитие. Перед запуском передачи с каждой ведущей по отдельности репетируются проходки, индивидуальные текстовые подводки.
На русском языке передача называется «Территория счастья» и будет выходить днем в 12:30. А на башкирском – «Бэхет иле» в эфире в 14:00. Вопросы, которые будут разбираться, будут полезны широкой аудитории.
Новая передача – совместный проект телеканала БСТ и благотворительного фонда «Территория счастья». Каждый день в прямом эфире зрителей будут ждать полезные советы от экспертов. Причем в студии будут гости не только регионального, но и федерального уровня. Таким образом, дневной телеканал поднимается на новую ступень.
Старт проекта уже в этот понедельник. Зрители смогут общаться с экспертами, а также выигрывать подарки. Регулярно будут проходить розыгрыши призов. Несмотря на то, что проект ориентирован преимущественно на женскую аудиторию, мужчинам тоже будет интересно, отмечают создатели. Чтобы еще лучше понимать свою вторую половинку.