В Уфе прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

Уфимский Дворец борьбы успешно справился с проведением еще одних важных соревнований. Столица республики принимала первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова. В Уфе собрались самые талантливые молодые спортсмены России из 54 регионов. Республику представили 18 атлетов.

Столица Башкортостана превращается в один из главных центров развития греко-римской борьбы в стране. Очередное доказательство – прошедшее первенство. Уфа собрала самых перспективных борцов из более чем 50 регионов. Уже через несколько лет многие будут представлять страну на Олимпийских играх и других престижных стартах. Турнир посвятили памяти Героя России Максима Серафимова. За поединками с трибун наблюдали его родители. Также по традиции Уфу посетили многие известные спортсмены.

Эти соревнования были отборочными на первенство мира и Европы среди юниоров до 21 года. За всеми поединками наблюдал старший тренер юниорской сборной страны Николай Монов. В Уфу он приезжал четыре года назад, когда столица республики принимала первенство мира среди борцов этого возраста.

Уфа и Башкирия для нас – это ностальгия. Прежде всего по замечательной организации соревнований всех уровней. Это связано с историей, которая здесь была. Ну и строительство Дворца борьбы – это триумф. Николай Монов, старший тренер юниорской сборной России по греко-римской борьбе

По итогам турнира двое борцов из Башкортостана стали призёрами. Илья Кандалин сумел завоевать серебро. Башкирский борец выступал в категории 55 килограммов. Лишь в финале Илья уступил по баллам представителю Московской области Ивану Соломину.

Соперник сильный, опытный. Я с ним уже встречаюсь в третий раз. В первый раз я встретился с ним также на первенстве России в финале и выиграл. Также на «Кубке Автодора» недавно и проиграл. Вроде, исправил ошибки и тактику выбрал подходящую для него, но он оказался сильнее. Илья Кандалин, серебряный призер первенства России по греко-римской борьбе

Еще один представитель Башкортостана Данил Марданов завоевал бронзу. В категории 63 килограмма Марданов оспаривал ее со спортсменом из Санкт-Петербурга Валерием Темирхановым. Борец из Башкортостана оформил досрочную победу.

Я стал третьим. Хотелось бы, конечно, большего. Но имеем то, что имеем. Сегодня так. Не получилось немножко в полуфинале. В 1/8 чуть-чуть травмировал локоть. Данил Марданов, бронзовый призер первенства России по греко-римской борьбе

Спортсмены определяли лучших в 11 весовых категориях. Уровень конкуренции среди регионов необычайно высок. Лишь две сборные выиграли по две золотые награды – Московская область и Санкт-Петербург. Еще семь субъектов получили по одному победителю первенства. Что объединяло всех без исключения – высокая оценка уфимского Дворца борьбы.

Один из лучших залов в России. Можно сказать, самый лучший. Очень понравился. Тамерлан Тарануха, победитель первенства России по греко-римской борьбе