В Уфе прошло первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров

Уфимский Дворец борьбы успешно справился с проведением еще одних важных соревнований. Столица республики принимала первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года памяти Героя России Максима Серафимова. В Уфе собрались самые талантливые молодые спортсмены России из 54 регионов. Республику представили 18 атлетов.
Столица Башкортостана превращается в один из главных центров развития греко-римской борьбы в стране. Очередное доказательство – прошедшее первенство. Уфа собрала самых перспективных борцов из более чем 50 регионов. Уже через несколько лет многие будут представлять страну на Олимпийских играх и других престижных стартах. Турнир посвятили памяти Героя России Максима Серафимова. За поединками с трибун наблюдали его родители. Также по традиции Уфу посетили многие известные спортсмены.
Эти соревнования были отборочными на первенство мира и Европы среди юниоров до 21 года. За всеми поединками наблюдал старший тренер юниорской сборной страны Николай Монов. В Уфу он приезжал четыре года назад, когда столица республики принимала первенство мира среди борцов этого возраста.
По итогам турнира двое борцов из Башкортостана стали призёрами. Илья Кандалин сумел завоевать серебро. Башкирский борец выступал в категории 55 килограммов. Лишь в финале Илья уступил по баллам представителю Московской области Ивану Соломину.
Еще один представитель Башкортостана Данил Марданов завоевал бронзу. В категории 63 килограмма Марданов оспаривал ее со спортсменом из Санкт-Петербурга Валерием Темирхановым. Борец из Башкортостана оформил досрочную победу.
Спортсмены определяли лучших в 11 весовых категориях. Уровень конкуренции среди регионов необычайно высок. Лишь две сборные выиграли по две золотые награды – Московская область и Санкт-Петербург. Еще семь субъектов получили по одному победителю первенства. Что объединяло всех без исключения – высокая оценка уфимского Дворца борьбы.
Дворец борьбы способен принимать соревнования любого уровня. Таким образом, первенство России по греко-римской борьбе может стать трамплином для нового спортивного объекта, в котором могут пройти еще более статусные соревнования.