«Между нами»: исключение «Соды» из перечня стратегических предприятий

Рубрика «Итогов недели» на телеканале БСТ «Между нами» – это авторский взгляд нашего коллеги-журналиста Руслана Шарафутдинова на происходящее в республике за последние семь дней.

На этой неделе стало известно об указе Президента России об исключении «Соды» из перечня стратегических предприятий и прекращении доверительного управления федеральным пакетом акций содового гиганта. Чем это грозит, если вообще грозит интересам Башкортостана? Сразу поясним – мы не только остаемся при своём, но даже еще и приобретаем. Подробнее – в нашем видео.