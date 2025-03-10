В Башкирии детской школе искусств присвоили имена братьев Кубагушевых

Братья – уроженцы Куюргазинского района. Участниками события стали родные и близкие Кубагушевых, руководство района, выпускники, педагоги и воспитанники школы. Для гостей провели экскурсию по учебным классам и поделились успехами учеников. А после уже в актовом зале прошел большой концерт с участием вокальных, инструментальных и танцевальных коллективов.