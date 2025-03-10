Житель Уфы помог остановить пьяного водителя

В Уфе с помощью чат-бота и неравнодушного горожанина удалось остановить пьяного водителя. Подробности рассказали в ГАИ.

Уфимец сообщил, что заметил подозрительный автомобиль «Лада Калина» на улице Новоселова. Водитель распивал с пассажирами спиртные напитки. Инспекторы задержали автомобилиста. Им оказался 29-летний мужчина. Оказалось, что ранее он привлекался к ответственности за нетрезвое вождение.