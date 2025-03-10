Известно, кто возглавил новый Госкомитет Башкирии по науке

Главой госкомитета Башкортостана по науке стала Светлана Мустафина. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании Правительства Башкортостана. Радий Хабиров представил коллегам руководителя недавно образованного ведомства. В основной же повестке значилось четыре вопроса.

Участники совещания обсудили ход подготовки гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего половодья, модернизацию первичного звена здравоохранения, деятельность Фонда развития промышленности региона и подвели итоги работы строительного комплекса в 2024 году и наметили планы на перспективу.

В самом начале оперативного совещания Радий Хабиров наградил участника специальной военной операции Ильвира Хуснутдинова медалью генерала Шаймуратова. Стрелок подразделения спецназа «Ахмат» после ранения находится на реабилитации. После получения госнаграды боец с позывным «Батыр» поблагодарил руководство региона и жителей за помощь и поддержку военнослужащих на передовой.

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