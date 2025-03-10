Известно, кто возглавил новый Госкомитет Башкирии по науке

Главой госкомитета Башкортостана по науке стала Светлана Мустафина. Об этом стало известно сегодня на оперативном совещании Правительства Башкортостана. Радий Хабиров представил коллегам руководителя недавно образованного ведомства. В основной же повестке значилось четыре вопроса.

Участники совещания обсудили ход подготовки гидротехнических сооружений к безаварийному прохождению весеннего половодья, модернизацию первичного звена здравоохранения, деятельность Фонда развития промышленности региона и подвели итоги работы строительного комплекса в 2024 году и наметили планы на перспективу.