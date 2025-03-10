Из Уфы в зону СВО проводили после отпуска группу мобилизованных

Вновь на боевые позиции. Из Уфы в зону проведения спецоперации после отпуска отправилась группа мобилизованных военнослужащих. Проводить мужчин пришли их жёны, дети, родители, друзья и коллеги.
За две недели, проведенные на родине, бойцы успели отдохнуть, заняться домашними делами, провести время в кругу семьи, отметить День защитника Отечества и поздравить женщин с 8 Марта. На передовую участников СВО по поручению Главы Башкортостана доставят на комфортабельных автобусах.
В Башкортостане выплаты мужчинам, подписавшим контракт с Минобороны России, увеличились. Теперь они получат разово 2 миллиона рублей, а после – ежемесячно от 210 тысяч в качестве зарплаты. Так, в первый год службы каждый контрактник получит минимум 4,5 млн рублей. Подписать контракт можно в военном комиссариате или едином центре «Защитник», который работает в регионе с октября прошлого года.