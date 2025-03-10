В Уфе автомобиль провалился под землю

В Уфе автомобиль «Лада Калина» провалился под землю. Инцидент произошёл во дворе жилого дома на улице Интернациональной минувшей ночью. Момент провала машины запечатлела уличная камера видеонаблюдения.
На кадрах видно, как под автомобилем появляется огромная яма, и машина падает в неё капотом вперёд. От удара о землю у транспортного средства сработала сигнализация.
Спасатели произвели эвакуацию других автомобилей, припаркованных вблизи места происшествия. Специалисты приступили к выяснению причин просадки для разработки мер по предотвращению подобных инцидентов в будущем.