Стала известна судьба провала в асфальте в Уфе

В Уфе на улице Интернациональной машина провалился в яму. В Управлении гражданской защиты рассказали о судьбе провала.

Напомним, 9 марта под землю ушли автомобиль «Лада Калина» и дерево. Диаметр ямы достиг 7 м, а глубина – 8 м. Машину удалось извлечь – авто получило механические повреждения. Также были эвакуированы припаркованные рядом машины. Территория была огорожена.