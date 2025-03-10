Стала известна судьба провала в асфальте в Уфе

В Уфе на улице Интернациональной машина провалился в яму. В Управлении гражданской защиты рассказали о судьбе провала.
Напомним, 9 марта под землю ушли автомобиль «Лада Калина» и дерево. Диаметр ямы достиг 7 м, а глубина – 8 м. Машину удалось извлечь – авто получило механические повреждения. Также были эвакуированы припаркованные рядом машины. Территория была огорожена.
Провал тампонируют глиной, а затем его планируют засыпать. Также будет проведен визуальный осмотр домов №189, 191, 193, 193/1 по улице Интернациональной. После этого планируется проведение геологических исследований.
Фото: УГЗ г. Уфы.