Жителей Башкирии предупреждают о тепле и дожде

Синоптики Башкирии рассказали о погоде на ближайшие сутки.
В ближайшие сутки температура воздуха будет на 3-9°С выше нормы. Прогнозируется снег, умеренный ветер. Температура воздуха ночью от -5, -10°С до +2, -3°С, а днём от +3, -2°С до +2, +7°С.
Повешенный температурный режим и осадки в виде дождя будут способствовать более активному снеготаянию и сходу снега с наклонных поверхностей. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды — выход воды на лед, подчеркнули в ведомстве.