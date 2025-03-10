Жителей Башкирии предупреждают о тепле и дожде

Повешенный температурный режим и осадки в виде дождя будут способствовать более активному снеготаянию и сходу снега с наклонных поверхностей. Вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровней воды — выход воды на лед, подчеркнули в ведомстве.