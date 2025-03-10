Башкирские предприятия представят свои товары на Харбинской ярмарке

Об этом глава республики рассказал на встрече с исполнительным руководителем Российско-китайского индустриального парка, госпожой Хао Ляньюань. Делегация из Поднебесной побывала в регионе с рабочим визитом. В свою очередь зарубежные партнеры рассказали о планах создать на своей территории павильоны с продукцией из различных регионов России.

Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли. Она объединит, в частности, резидентов транспортно-агрологистического парка «Уфимский» и индустриального парка Ляочжун. Работа над её созданием стартовала.

Важно отметить, что мы стремимся не только увеличивать объём товарооборота, но и развивать более глубокие формы сотрудничества. Мы ценим наш диалог с китайскими партнёрами и готовы обсуждать различные варианты совместной работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан