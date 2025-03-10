Башкирские предприятия представят свои товары на Харбинской ярмарке

Об этом глава республики рассказал на встрече с исполнительным руководителем Российско-китайского индустриального парка, госпожой Хао Ляньюань. Делегация из Поднебесной побывала в регионе с рабочим визитом. В свою очередь зарубежные партнеры рассказали о планах создать на своей территории павильоны с продукцией из различных регионов России.
Стороны также обсудили запуск международной B2B-платформы для трансграничной торговли. Она объединит, в частности, резидентов транспортно-агрологистического парка «Уфимский» и индустриального парка Ляочжун. Работа над её созданием стартовала.
Китайская Народная Республика — один из главных партнёров Башкортостана. Она занимает первое место во внешнеторговом обороте республики с долей в 24,6%. Башкортостан экспортирует в КНР машиностроительную продукцию и минеральные ресурсы, а КНР поставляет в республику технику и химию. К началу 2025 года в Башкортостане действуют 17 предприятий с участием китайского капитала.