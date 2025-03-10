В Уфе «Лада Калина» провалилась под землю

Легковой автомобиль провалился под землю на 8-метровую глубину. Яма возле многоэтажного дома образовалась за считанные секунды. Это уже не первый подобный случай. В чем причина, предстоит выяснить специальной комиссии.

С треском и шумом «Лада Калина» уходит под землю. Провалился автомобиль в глубокую яму вместе с деревом. Хозяин машины рассказывает, что к такому повороту событий оказался не готов.

За ситуацией сверху наблюдала супруга Анатолия — Олеся. Она же позвонила в службу спасения, а также соседям, чтобы успели убрать свои автомобили.

На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Началась настоящая операция по спасению «Лады Калины». Сотрудники МЧС огородили участок и пригнали спецтехнику.

«Ладу Калину» в итоге с помощью спецтехники из провала извлекли. Автомобиль получил механические повреждения. Также эвакуировали несколько машин, припаркованных рядом с местом просадки грунта.

О том, почему в Уфе так часто и глубоко проваливаются машины, старожилы не гадают. Соседи, увидев такую картину, место ЧП теперь не только стороной обходят. Но и говорят, что парковаться во дворе больше не будут.

Это далеко не первый случай, когда «Лада Калина» уходит под землю. В 2016 году в десятках метров от происшествия образовался карстовый провал, куда тоже провалилась отечественная машина. И если в этот раз извлечь машину удалось, то тогда «Калина» бесследно исчезла.