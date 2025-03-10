В Уфе прошел Чемпионат России по шорт-треку

В очередной раз победу в соревнованиях одержал Семён Елистратов, представляющий Республику Башкортостан. Он не проиграл ни одного Чемпионата страны в многоборье на протяжении последних 10 лет. В этот раз спортсмен пришёл первым на дистанциях 1000 и 1500 метров и вошёл в тройку лучших на дистанциях 500 и 3000 метров. По итогам соревнований на пьедестале почёта также оказались два спортсмена из Санкт-Петербурга.