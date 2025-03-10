В Уфе прошел Чемпионат России по шорт-треку

В очередной раз победу в соревнованиях одержал Семён Елистратов, представляющий Республику Башкортостан. Он не проиграл ни одного Чемпионата страны в многоборье на протяжении последних 10 лет. В этот раз спортсмен пришёл первым на дистанциях 1000 и 1500 метров и вошёл в тройку лучших на дистанциях 500 и 3000 метров. По итогам соревнований на пьедестале почёта также оказались два спортсмена из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России — это главные старты страны в шорт-треке. В Башкортостан прибыли сильнейшие спортсмены из 15 регионов России, а также сборная команда Республики Беларусь. Этими соревнованиями сезон для российских спортсменов завершился.

Я могу сказать, что изменения происходят, причем очень быстро и в лучшую сторону. Если говорить об уровне проведения соревнований, то, как всегда, это самый высокий уровень. И, конечно же, все те позитивные изменения, которые происходят в республике, благодаря усилиям и прямой вовлеченности одного человека: это Главы республики Радия Фаритовича.

Николай Гуляев, президент союза конькобежцев России

Центр фехтования лучший в мире, Дворец борьбы лучший в мире, Центр шорт-трека лучший в мире. То есть вот эти большие спортивные комплексы сегодня предоставлены лучшим нашим всероссийским федерациям. Такие возможности есть, Башкортостан готов быть центром притяжения всех крупных спортивных событий мира, не просто страны.

Руслан Хабибов, заместитель премьер-министра правительства — министр спорта Республики Башкортостан
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