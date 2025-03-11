В Башкирии уволился учитель, который случайно включил «видео для взрослых» в классе

Под Нефтекамском уволился учитель, который случайно включил перед учениками «видео для взрослых». Об этом сообщают РИА Новости.

Инцидент произошёл 6 марта. На уроке физики учитель подключил проектор к компьютеру, чтобы продемонстрировать семиклассникам учебный материал. После этого он дал самостоятельное задание классу, но отключить компьютер от проектора забыл и включил пикантную видеозапись. Школьники успели снять происходящее на телефон, а после рассказали о случившемся родителям.