В Уфе клиентка салона стала лысеть после косметической процедуры

В Уфе одну из клиник красоты проверяют следователи. После некачественных услуг одна из клиенток столкнулась с неприятными последствиями.

В феврале девушка прошла процедуру по восстановлению волосистой части головы – мезотерапию. После этого клиентка почувствовала недомогание. Ей потребовалась госпитализация. Врачи диагностировали у женщины «бактериальную инфекцию». После этого девушка начала замечать, что лысеет.