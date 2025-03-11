В Уфе открылось обновленное хирургическое отделение больницы №21

В уфимской городской больнице № 21 после капитального ремонта открылось обновленное хирургическое отделение. В стационаре заменили освещение, установили систему вызова медперсонала, а также заменили санитарное оборудование и сантехнику. Для комфортного пребывания пациентов в палаты закупили новые койки, матрасы и прикроватные тумбочки.

Теперь, чтобы позвать медсестру, не нужно выкрикивать из палаты. Марат Галлямов поступил в хирургическое отделение 21-й больницы ещё месяц назад. Сперва лежал в старом корпусе, позже его перевели в обновлённый.

Капремонт в хирургическом отделении №2 начали в прошлом году. Там выполнили электромонтажные и сантехнические работы, обновили стены и пол, заменили окна, приобрели новые койки, матрасы и прикроватные тумбы. Теперь комфорт обеспечен не только пациентам, но и медперсоналу.

Ежегодно в отделении №2 проводится порядка 2000 операций. В команде работают 12 медсестер, восемь врачей, две санитарки и одна кастелянша. И больница готова принять в свой коллектив опытных медиков.

В Башкортостане продолжается работа по модернизации системы здравоохранения. Так, на одном из оперативных совещаний правительства глава республики отметил, что на эти цели регион ждет беспрецедентную сумму.