Жительница Уфы, начавшая лысеть после салона красоты, рассказала подробности

В Уфе возбудили уголовное дело из-за некачественных косметологических услуг. По версии следствия, в феврале в одной из клиник пострадавшей провели процедуру – мезотерапию на корнях волос, после этого пациентка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали с диагнозом «бактериальная инфекция».
В медучреждении девушка провела восемь дней. У неё случился сепсис – заражение крови. Сейчас пострадавшая стремительно лысеет и поэтому написала жалобу в Следственный комитет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.