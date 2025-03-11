Жительница Уфы, начавшая лысеть после салона красоты, рассказала подробности

Вся голова покрылась огромными шишками 2 см, на шее надулись лимфоузлы, и меня увезли в 21-ю больницу. Там врачи долго не могли понять, что со мной происходит, взяли общий анализ крови, биохимию и анализ на сепсис. Все показатели пришли плохими, и анализ на сепсис показал 11, что является тяжелым сепсисом.

Анна, пострадавшая