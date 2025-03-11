Жительница Уфы, начавшая лысеть после салона красоты, рассказала подробности

В Уфе возбудили уголовное дело из-за некачественных косметологических услуг. По версии следствия, в феврале в одной из клиник пострадавшей провели процедуру – мезотерапию на корнях волос, после этого пациентка почувствовала себя плохо, ее госпитализировали с диагнозом «бактериальная инфекция».

В медучреждении девушка провела восемь дней. У неё случился сепсис – заражение крови. Сейчас пострадавшая стремительно лысеет и поэтому написала жалобу в Следственный комитет. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вся голова покрылась огромными шишками 2 см, на шее надулись лимфоузлы, и меня увезли в 21-ю больницу. Там врачи долго не могли понять, что со мной происходит, взяли общий анализ крови, биохимию и анализ на сепсис. Все показатели пришли плохими, и анализ на сепсис показал 11, что является тяжелым сепсисом.

Анна, пострадавшая
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