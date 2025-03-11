В программе «Герои Башкортостана» зарегистрировались более 900 бойцов СВО

Со старта программы «Герои Башкортостана» в ней зарегистрировались уже более 900 участников спецоперации. Проект является региональным продолжением федеральной программы «Время героев», цель которой – формирование резерва высококвалифицированных управленческих кадров из числа участников СВО для работы в органах государственной и муниципальной власти.
В настоящее время продолжается этап регистрации, который продлится до 31 марта. Узнать подробности и подать заявку вы можете на сайте героибашкортостана.рф.