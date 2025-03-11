В Башкирии девушка напала с ножом на своего сожителя

Нефтекамский городской суд вынес приговор 25-летней девушке, которая ударила своего сожителя ножом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов.
Инцидент произошел в ноябре прошлого года во время распития алкоголя. Между сожителя произошла ссора на почве ревности. В ходе конфликта девушка схватила нож и нанесла удар своему возлюбленному в область грудной клетки.
Девушку приговорили к двум годам лишения свободы. Однако, наказание отложено до тех пор, пока ее старшему ребенку не исполнится 14 лет.