Уфимские хирурги удалили у пациентки редкую опухоль селезенки

Врачи уфимской №18 больницы провели операцию по удалению семисантиметровой опухоли у 57-летней женщины. Как сообщили в Минздраве республики, пациентка обратилась в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе. В ходе обследования у нее была выявлена опухоль селезенки. Операция проходила с использованием лапароскопии, что позволило сделать маленький разрез. Послеоперационный период пациентка перенесла без осложнений и на шестой день была выписана в удовлетворительном состоянии.

Фото №1 - Уфимские хирурги удалили у пациентки редкую опухоль селезенки

Опухоль селезёнки — это очень редкое заболевание, которое встречается у небольшого числа людей. Распространенность не превышает 0,003%. Несмотря на то, что селезёнка не является жизненно важным органом, она играет важную роль в иммунной системе и кроветворении. Опухоли часто бессимптомны на ранних стадиях, но могут представлять серьёзную угрозу.

пресс-служба Минздрава РБ

Фото: Минздрав РБ.

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