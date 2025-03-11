Уфимские хирурги удалили у пациентки редкую опухоль селезенки

Врачи уфимской №18 больницы провели операцию по удалению семисантиметровой опухоли у 57-летней женщины. Как сообщили в Минздраве республики, пациентка обратилась в хирургическое отделение с жалобами на боли в животе. В ходе обследования у нее была выявлена опухоль селезенки. Операция проходила с использованием лапароскопии, что позволило сделать маленький разрез. Послеоперационный период пациентка перенесла без осложнений и на шестой день была выписана в удовлетворительном состоянии.