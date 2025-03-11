Башкирия привлекла в 2024 году рекордный объём инвестиций

Башкортостан привлёк рекордный объём инвестиций в 2024 году – 783,8 млрд рублей, по этому показателю республика занимает 14-е место в стране и второе – в Приволжском федеральном округе. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Сумма привлеченных средств увеличилась на 9,7% в сравнении в 2023 годом, и такова тенденция последних шести лет. Несмотря на санкционное давление и в целом непростые условия, республике удаётся сохранять неплохие темпы развития. Во многом это результат системной работы с инвесторами на самых разных уровнях. В планах на 2025-й – положительную динамику сохранить, подытожил Радий Хабиров.