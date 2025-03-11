Жителей Башкирии предупреждают об аномально теплой погоде и дождях

В Башкортостане ожидается аномально теплая погода и дожди. По данным Башгидрометцентра, с сегодняшнего дня и до конца недели среднесуточная температура воздуха будет на 3-9° выше нормы. В ночные часы воздух прогреется до + 3°С, а днем до +7°С.
Кроме того, в большинстве районов пройдут осадки различной интенсивности. Повышенный температурный режим и дождь будут способствовать более активному снеготаянию. Вероятны подтопления населенных пунктов в низине. На малых степных и горных реках возможны подъемы уровня воды.