Жители Башкирии перевели мошенникам за сутки более 6 млн рублей

Более 6 миллионов рублей за сутки. Такую сумму перевели жители республики мошенникам. В дежурные части органов внутренних дел поступило 29 сообщений.
65-летней уфимке позвонил якобы сотрудник компании по установке домофонов. Незнакомец сообщил, что соседи жалуются на устройство, и поэтому необходимо его сменить. Для того чтобы записаться в очередь на замену, уфимка сообщила поступивший ей смс-код. Через некоторое время был второй звонок, но уже якобы от специалистов Госуслуг, которые сообщили женщине о попытке хищения её денежных средств, и чтобы сохранить их, нужно перевести накопления на спецсчёт. Горожанка поняла, что ее обманывают, и сохранила сбережения в размере 500 тысяч рублей.
А вот 59-летний житель Баймакского района всё-таки стал жертвой аферистов, поверив в сказку о быстром обогащении путем инвестирования денежных средств.
МВД по республике напоминает, что не стоит сообщать личные и банковские данные посторонним, а также диктовать код из смс. Если позвонили мошенники, положите трубку. Так вы обезопасите себя и своё имущество.