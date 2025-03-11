Жители Башкирии перевели мошенникам за сутки более 6 млн рублей

65-летней уфимке позвонил якобы сотрудник компании по установке домофонов. Незнакомец сообщил, что соседи жалуются на устройство, и поэтому необходимо его сменить. Для того чтобы записаться в очередь на замену, уфимка сообщила поступивший ей смс-код. Через некоторое время был второй звонок, но уже якобы от специалистов Госуслуг, которые сообщили женщине о попытке хищения её денежных средств, и чтобы сохранить их, нужно перевести накопления на спецсчёт. Горожанка поняла, что ее обманывают, и сохранила сбережения в размере 500 тысяч рублей.