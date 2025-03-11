Бойцы полка «Башкортостан» построили молельную комнату на передовой

В священный для мусульман месяц Рамадан бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» построили молельную комнату. В целях безопасности она располагается под землёй и с виду не отличается от обычного блиндажа. Однако внутри есть всё необходимое для намаза.
Верующие приходят сюда каждый день, чтобы помолиться Всевышнему, попросить его о защите. Некоторые военнослужащие держат уразу, хотя в Коране сказано, что на войне можно воздержаться от поста. Однако, по словам добровольцев, вера в Аллаха помогает им на поле боя.