Бойцы полка «Башкортостан» построили молельную комнату на передовой

В священный для мусульман месяц Рамадан бойцы мотострелкового полка «Башкортостан» построили молельную комнату. В целях безопасности она располагается под землёй и с виду не отличается от обычного блиндажа. Однако внутри есть всё необходимое для намаза.

Верующие приходят сюда каждый день, чтобы помолиться Всевышнему, попросить его о защите. Некоторые военнослужащие держат уразу, хотя в Коране сказано, что на войне можно воздержаться от поста. Однако, по словам добровольцев, вера в Аллаха помогает им на поле боя.

Я не знаю, как тут без веры. Каждый шаг делаешь, молишься про себя. Перед боевой задачей ты молишься, после боевой задачи молишься, благодаришь Всевышнего, что всё прошло хорошо, без каких либо последствий. Что остался жив, что выполнил все задачи, которые тебе поставили. Перед любым шагом я молюсь всегда, прошу Всевышнего помочь мне, чтобы сохранил мою жизнь. Чтобы помог мне выполнить мою боевую задачу.

позывной «Морза»

Связь с Аллахом воодушевляет человека, успокаивает его. Человек становится более спокойным. После боевого соприкосновения, после выполнения боевого задания, конечно, бывает людям тяжело. Они многое видят. А сюда придёшь в мечеть, посидишь, успокоишься, и душа успокаивается.

позывной «Ахмет»
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