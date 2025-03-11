Бойцы полка «Башкортостан» построили молельную комнату на передовой

Я не знаю, как тут без веры. Каждый шаг делаешь, молишься про себя. Перед боевой задачей ты молишься, после боевой задачи молишься, благодаришь Всевышнего, что всё прошло хорошо, без каких либо последствий. Что остался жив, что выполнил все задачи, которые тебе поставили. Перед любым шагом я молюсь всегда, прошу Всевышнего помочь мне, чтобы сохранил мою жизнь. Чтобы помог мне выполнить мою боевую задачу.

позывной «Морза»