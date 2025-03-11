В Башкирии школьницу обманули доставкой цветов от анонима

В Нефтекамске мошенники обманули 16-летнюю школьницу, прикрывшись доставкой цветов. Об этом рассказали в МВД.
Накануне 8 марта девочке пришло сообщение от неизвестного контакта в телеграмме. Он представился менеджером цветочного магазина и сообщил, что школьнице отправлен букет. Якобы неизвестный поклонник отправил цветы, оплатил, но адрес доставки не указал. Девочка проверила, что цветочный магазин существует, и без раздумий написала «менеджеру» всё, что тот попросил. В том числе, код доступа в «Госуслуги».
После девочке начали звонить якобы из Росфинмониторинга и ФСБ. Школьнице начали угрожать, что она общалась с мошенниками, пугать уголовной ответственностью за разглашение гостайны и потребовали включить на телефоне демонстрацию экрана. В течение трех часов девочку удерживали на связи, пока она не догадалась, что звонящие взламывают личный кабинет, через демонстрацию экрана интернет-приложения. Отключив телефон, она попыталась быстро сменить пароли на портале «Госуслуги». На ее и родительских счетах находились небольшие суммы, они не пропали. Сейчас девочка со своей мамой заказали кредитную историю.