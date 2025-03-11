Житель Башкирии осужден за гибель супруги из-за утечки газа

В Башкирии осудили 55-летнего мужчину за гибель супруги из-за утечки газа. Суд установил, что с 16 июня 2023 года по 21 ноябрь 2024 года он нарушил нормы и правила технологической безопасности при установке газовых устройств.
Без соответствующих разрешений мужчина установил газовый баллон на кухне своего дома, используя неподходящие сантехнические и резиновые шланги. Это привело к утечке газа и последующему возгоранию дома. Супруга подсудимого отравилась угарным газом и скончалась на месте происшествия.
Обвиняемый признал свою вину. Кугарчинский межрайонный суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу.