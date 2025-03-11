В Башкирии в этом году запустят новый мусоросортировочный комплекс

В этом году в Башкортостане намерены запустить новый мусоросортировочный комплекс. Он будет функционировать в Белебее, в зоне деятельности регоператора «Экология-Т». В год будет перерабатывать до 100 тыс. тонн отходов. Сейчас в четвертой зоне территориальной схемы обращения с отходами действуют два комплекса по сортировке – в Октябрьском и Туймазах.

Древесину – в щепки. Промышленный шредер с легкостью измельчает как ветки, так и целые стволы деревьев. Такие отходы называют «зеленый мусор». А превратив его в щепу, можно использовать вновь, например, как один из слоев на полигоне ТКО, где идет захоронение отходов.

Это, по сути, сердце работы всех механизмов мусоросортировочного комплекса. И в случае чего сообщает о неисправности на линии. На комплексе извлекаются более 20 различных фракций. И чтобы мелкий, по сути, несортируемый мусор не забивал ленту, в начале пути отходов на сортировку работает установка «грохот». Все, что меньше 8 см, падает в отдельный контейнер. Остальное – на ленту, где работники отдельно выбирают полиэтилен, картон, ПЭТ-бутылки, стекло, алюминий и многое другое. Затем прессовка в брикеты. Но прежде чем так называемые «хвосты» пойдут на захоронение, магнитный сепаратор вылавливает металлические частицы и отправляет в отдельный контейнер.

Конечно, раздельный сбор мусора, который внедряется повсеместно, повышает культуру самих жителей. А сдавая ПЭТ-бутылки и алюминиевые банки, можно даже получить выгоду. В этом помогают установленные в разных частях зоны работы фандоматы, благодаря которым бережливому отношению к природе учатся и дети.