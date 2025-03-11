В Башкирии прошёл зимний сабантуй «Кайнар кар-2025»

В Аургазинском районе прошёл зимний сабантуй «Кайнар кар-2025». Мероприятие организовано в рамках республиканского этапа конкурса «Трезвое село». На аургазинской земле гостей встретили песнями, мелодиями курая и гармони. В юртах представили традиции, обычаи, национальную кухню.

Исмагиловцы собрали на одной площадке жителей разных сельских поселений. Также для гостей провели спортивные состязания, организовали ярмарки, выставки изделий народных промыслов, концерт и угостили солдатской кашей.